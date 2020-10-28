Спортивный директор «Локомотива» Андрей Лосюк не дал прямого ответа, почему клуб в свое время не смог удержать полузащитника Хвичу Кварацхелию и тот оказался в «Рубине».

— Так бывает. Он пришел к нам неизвестным для российского футбольного мира, — сказала Лосюк в интервью на YouTube-канале Nobel. — Сейчас его фамилию выучили все.

Другие клубы стали искать возможность пригласить его к себе. В этой истории клуб «Рубин» смог нас опередить.

Три миллиона евро комиссионных? Я слышал различные версии, но ничего не могу утверждать.

Мы готовили контракт. На наш взгляд, очень разумный. Но этого не произошло. Игрок сделал выбор в пользу другого клуба. Мы не планировали такого развития событий.