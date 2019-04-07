"Тренерский штаб выразил сомнения в самоотдаче игроков". Занев вновь атакует Алиничева

Бывший защитник "Енисея" Петар Занев заявил, что тренерский штаб красноярского клуба выразил сомнения в самоотдаче игроков в матче 19-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (0:4). Ранее 33-летний болгарин признался в нежелании работать под руководством Дмитрия Аленичева.

- В последний раз комментирую эту тему. Это мое личное решение, потому что мне стало очень больно и обидно, когда я узнал слухи про себя, - сказал Занев в эфире канала "Матч Премьер". - Я был в сборной, когда все это началось и мне сказали про такие слухи, что 3-4 футболиста не играли на сто процентов против "Крыльев". Я возмутился, мне стало больно.

Я сказал, что вернусь в Красноярск и буду выяснять, что случилось. Я поговорил с главным тренером. Сказал, что всегда выкладывался на сто процентов. Меня задел этот слух. Я сказал ему, что меня обвиняют в недостаточной самоотдаче. Он ответил мне: "Петар, я не верю в эти слова". Я спросил его: "Скажите мне, кто это говорил". Он заявил, что мне надо самому пообщаться с командой. Но почему мне надо извиняться перед командой? Это главный тренер должен поднимать такой вопрос.

До меня дошел такой разговор, что после матча с "Крыльями" тренерский штаб подошел к кому-то из игроков и выразил сомнения в действиях 3-4 футболистов. Значит, сами тренеры сомневаются в команде.

Петар Занев: "Не хочу работать с таким тренером, как Аленичев"