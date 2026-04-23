Тренер «Зенита» Оливейра: «Судьи принимают несправедливые решения уже пять лет»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра в разговоре с «СЭ» оценил судейство в чемпионате России.

22 апреля сине-бело-голубые сыграли вничью с «Локомотивом» (0:0) в 26-м туре РПЛ. На 90+6-й минуте главный судья Алексей Сухой после вмешательства видеоассистентов Сергея Цыганка и Рафаэля Шафеева и просмотра повторов назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника Игоря Дивеева. Нападающий московской команды Николай Комличенко не мог реализовать 11-метровый.

«Эмоции. Мы видели несправедливые решения судьи на последних минутах. И это не в первый раз. Поэтому отреагировали. Хорошо, что заработали одно очко. Несправедливые решения принимают не только в этом сезоне, а уже пять лет так. Мы должны к этому привыкнуть, но бывают матчи, которые сложно даются. Когда судьи ошибаются против «Зенита», их меньше наказывают, чем когда в пользу», — сказал Оливейра «СЭ».

«Зенит» набрал 56 очков и занимает первое место в таблице РПЛ.

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