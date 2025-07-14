Семак: «На сегодняшний день Вендел — игрок «Зенита», никаких других новостей не было»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с полузащитником Венделом, который до сих пор не прилетел в расположение команды.

Летом 27-летний футболист должен был перейти в «Ботафого». Сделка была согласована еще в январе, но в мае бразильский клуб объявил об отмене трансфера из-за геополитических проблем.

«На сегодняшний день он игрок нашей команды, никаких других новостей не было. Ожидаем его приезда, так же как и вы, как болельщики. И решения вопроса в целом по нему. Посмотрим, что будет. Пока никаких новостей нет», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

В сезоне-2024/25 Вендел принял участие в 27 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 13 результативных передач.