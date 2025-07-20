Семак — об ошибке Латышонка: «Важно, что после этого он продолжал уверенно играть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ошибку голкипера команды Евгения Латышонка в матче 1-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1).

На 22-й минуте игры Латышонок неудачно вынес мяч из своей штрафной, попав в форварда желто-синих Евгения Голенкова, от которого снаряд отскочил к полузащитнику «Ростова» Ивану Комарову, и тот открыл счет.

«У всех вратарей, какой бы уровень ни был, у всех случаются ошибки. Это футбол и игра ошибок. А что касается Латышонка, на мой взгляд, очень важно, что после ошибки он продолжал играть, играл уверенно. Ошибка не выбила его из колеи. Так и нужно поступать! Будем работать для того, чтобы таких ошибок не было, и мы играли лучше. Это касается всей команды», — приводит пресс-служба питерского клуба слова Семака.

«Зенит» с 3 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, уступая по дополнительным показателям «Краснодару» (3) и «Локомотиву» (3), но опережая «Спартак». Во втором туре чемпионата России сине-бело-голубые на выезде сыграют против «Рубина». Матч пройдет 27 июля.