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20 июля 2025, 21:58

Семак — об ошибке Латышонка: «Важно, что после этого он продолжал уверенно играть»

Алина Савинова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ошибку голкипера команды Евгения Латышонка в матче 1-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1).

На 22-й минуте игры Латышонок неудачно вынес мяч из своей штрафной, попав в форварда желто-синих Евгения Голенкова, от которого снаряд отскочил к полузащитнику «Ростова» Ивану Комарову, и тот открыл счет.

«У всех вратарей, какой бы уровень ни был, у всех случаются ошибки. Это футбол и игра ошибок. А что касается Латышонка, на мой взгляд, очень важно, что после ошибки он продолжал играть, играл уверенно. Ошибка не выбила его из колеи. Так и нужно поступать! Будем работать для того, чтобы таких ошибок не было, и мы играли лучше. Это касается всей команды», — приводит пресс-служба питерского клуба слова Семака.

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Матео Кассьерра и&nbsp;защитник &laquo;Ростова&raquo; Дмитрий Чистяков.«Зенит» начал сезон с непростой победы: вице-чемпиону удалось за тайм перевернуть игру с «Ростовом»

«Зенит» с 3 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, уступая по дополнительным показателям «Краснодару» (3) и «Локомотиву» (3), но опережая «Спартак». Во втором туре чемпионата России сине-бело-голубые на выезде сыграют против «Рубина». Матч пройдет 27 июля.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
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Сергей Семак
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ФК Зенит
ФК Ростов
Евгений Латышонок
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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