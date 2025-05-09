Тренер юношеской сборной России: «Поначалу Гладышеву не хватало «физики»

Тренер юношеской сборной России (U-19) Станислав Коротаев в интервью «СЭ» рассказал о работе с нападающим Ярославом Гладышевым.

— Когда Ярослав попал к нам в сборную, сразу бросались в глаза его нестандартные решения на футбольном поле. Подкупала его левая нога, — говорит Станислав Коротаев. — Он ею хорошо владел и при приеме мяча, и при обыгрыше. То есть потенциал был виден. При этом по своим физическим данным он не выделялся среди остальных, был не на том уровне, который мы хотели тогда видеть в сборной.

— Не убедил вас на первом сборе?

— Сказались его эмоции, чрезмерное желание себя проявить. И на первом этапе мы на него рассчитывать не стали. Хотя понимали, что за ним обязательно нужно следить. И когда он к нам приезжал, говорили с ним на эту тему: «Выкладывайся в академии «Динамо», ты в нашем списке». В итоге через какое-то время Ярослав действительно возмужал, в «Динамо» по своему возрасту стал одним из лидеров. Стал нападающим, который сам мог решить момент. Поэтому мы его и вызвали на отборочный раунд чемпионата Европы.