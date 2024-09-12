Заур Хапов: «Худяков сделал правильный выбор, покинув «Локомотив»

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал переход голкипера Даниила Худякова в австрийский «Штурм».

«Худя выбрал другой путь, потому что понимал, что проигрывал конкуренцию Лантратову. Даня еще очень молодой, он осознавал, что должен играть, что сидеть без практики — неправильно. Честно, я ему сказал, что он сделал правильный выбор», — приводит слова Хапова «РБ Спорт».

20-летний россиянин перебрался в «Штурм» на правах свободного агента минувшим летом, подписав контракт до 30 июня 2028 года. Худяков пока не успел дебютировать за австрийскую команду в официальных встречах.