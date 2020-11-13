Тренер вратарей «Химок» Корнюхин покинул клуб
16:11
Тренер вратарей Евгений Корнюхин покидает «Химки». Контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон, сообщает сайт команды.
Корнюхин присоединился к красно-черным летом 2018-го года, вместе с клубом дошел до финала Олимп — Кубка России и вышел с «Химками» в Тинькофф РПЛ.
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/noyabr/evgeniy-kornyukhin-pokidaet-khimki/
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