Тренер вратарей «Химок» Корнюхин покинул клуб

Тренер вратарей Евгений Корнюхин покидает «Химки». Контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон, сообщает сайт команды.

Корнюхин присоединился к красно-черным летом 2018-го года, вместе с клубом дошел до финала Олимп — Кубка России и вышел с «Химками» в Тинькофф РПЛ.