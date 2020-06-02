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Тренер вратарей «Динамо» выздоровел от коронавируса

18:01
Тренер вратарей «Динамо» сдал отрицательный тест на коронавирус. Фото ФК «Динамо».
Тренер вратарей «Динамо» сдал отрицательный тест на коронавирус. Фото ФК «Динамо».
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Тренер вратарей «Динамо» Дмитрий Изотов прошел успешное лечение от коронавирусной инфекции. Он отбыл необходимый карантин и сдал ряд новых тестов. Все результаты — отрицательные, сообщает сайт бело-голубых.

— Самочувствие отличное. И настроение тоже. Очень соскучился по команде, всем ребятам и своей вратарской бригаде. Крайне рад, наконец, вернуться к работе на поле, — сказал Изотов.

«Динамо» продолжает работу в Новогорске. После этапа так называемых втягивающих тренировок нагрузка на футболистов бело-голубых выросла — теперь у них чередуются одноразовые занятия с двухразовыми.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=15369

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