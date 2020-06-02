Тренер вратарей «Динамо» выздоровел от коронавируса

Тренер вратарей «Динамо» Дмитрий Изотов прошел успешное лечение от коронавирусной инфекции. Он отбыл необходимый карантин и сдал ряд новых тестов. Все результаты — отрицательные, сообщает сайт бело-голубых.

— Самочувствие отличное. И настроение тоже. Очень соскучился по команде, всем ребятам и своей вратарской бригаде. Крайне рад, наконец, вернуться к работе на поле, — сказал Изотов.

«Динамо» продолжает работу в Новогорске. После этапа так называемых втягивающих тренировок нагрузка на футболистов бело-голубых выросла — теперь у них чередуются одноразовые занятия с двухразовыми.