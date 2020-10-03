Тренер «Тамбова» поддержал Рыжикова после ошибки в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин после домашнего матча 10-го тура Тинькофф — РПЛ с «Арсеналом» (1:1) сказал, что его штаб полностью доверяет голкиперу Сергею Рыжикову. Туляки провели гол после ошибки опытного вратаря в конце первого тайма — он пропустил мяч под собой после удара Мохаммеда Кадири.

— Хорошо начали, первые минут 12-13 встреча проходила по нашему сценарию. Но затем пошли необоснованные ошибки на своей половине поля при переходе из обороны в атаку, начали терять мячи — и поэтому игра немного переместилась на нашу половину. Плюс очень не понравилось, как сыграли наши нападающие. Из-за их несогласованных действий первый тайм вышел скомканным. Плюс этот гол пропустили, — сказал Первушин в послематчевом комментарии для прессы. — А второй тайм — наверное, лучший за время нашей работы. И создали достаточное количество моментов, и были видны страсть, жажда, на поле была команда с характером, которая хотела добиться результата. Забили один гол, а могли и еще — и тогда бы вытащили такую игру. Положительный момент — это первый матч, в котором мы отыгрались.

— Что с Грицаенко и Чичериным?

— У них — повреждения. И у одного, и у второго — травма икроножной мышцы.

— Испытывает ли «Тамбов» после перехода Обухова в «Ростов» нехватку игроков атакующего плана? Будут ли новички в команде?

— Вовку мы поблагодарили, он провел хороший период в нашей команде и помог закрепиться в премьер-лиге. Мы работаем над тем, чтобы ребята, которые у нас себя проявляют, уходили на повышение. Конечно, будет какое-то время его не хватать. Но как Онугха вышел на замену, как сыграл Костюков — это настраивает на оптимизм.

— Гол Кадири — ошибка Рыжикова. Но уже не в первый раз центральные полузащитники не встречают соперников — так «Тамбов» пропускал от Айртона, Кучаева, несколько мячей от «Зенита».

— Да, мы обращаем на это внимание. В опорной зоне немножко недоработал Чуперка. Айртон забивал из штрафной после рикошета, Кучаев — в быстрой атаке, так что все голы немножко разные. А то, что сегодня недоработали в опорной зоне, это да.

— Может, стоит доверять больше Чагрову, а не Рыжикову?

— Да вратарская доля такая: нападающий не забьет пять моментов — никто не вспомнит, а голкипер может раз ошибиться — все будут вспоминать полгода. Нет, мы полностью доверяем Сергею. Обидно пропускать такие голы, но никто от этого не застрахован.

— Чем займетесь в паузе на матчи сборных?

— После четырех выходных соберемся здесь, в Саранске, проведем мини-сбор. Будем работать над тем же, что обычно. (Артем Агапов)