Тренер «Тамбова»: «Мое мнение, что лучше приостановить чемпионат»

Тренер «Тамбова» Тимур Шипшев перед началом матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Крылье Советов» выразил мнение, что турнир стоит приостановить из-за эпидемии коронавируса.

— Делаем свою работу. Понятно, что коронавирус. Думаю, компетентные органы примут решение, а нам остается делать свою работу, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Мое мнение, что лучше приостановить чемпионат. Понятно, что мы любим футбол. Кто-то говорит, что можно умереть за игру. Но можно умереть от травмы, а можно умереть от коронавируса. Это не особо вяжется.

Шляков готов играть на 100 процентов. Сомнений у нас не возникало по его кандидатуре. Каплиенко? Если бы следующий тур играли, то он был бы в порядке.

Естественно, хотим победить. Но победа нужна всем. Игра будет острая.