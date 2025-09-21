Адиев о приезде на такси на игру со «Спартаком»: «Я парень некапризный, всякое видел»
Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал приезд на такси на матч со «Спартаком» (1:2) в 9-м туре РПЛ.
«Я парень некапризный. На такси, так на такси. Всякое видел. Есть определенный форс-мажор, его принял нормально. Все хорошо», — сказал Адиев.
Водитель клубного автобуса объяснил это решение пробками в Москве.
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|Спартак
|0
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|ЦСКА
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|Балтика
|0
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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