Адиев о приезде на такси на игру со «Спартаком»: «Я парень некапризный, всякое видел»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал приезд на такси на матч со «Спартаком» (1:2) в 9-м туре РПЛ.

«Я парень некапризный. На такси, так на такси. Всякое видел. Есть определенный форс-мажор, его принял нормально. Все хорошо», — сказал Адиев.

Водитель клубного автобуса объяснил это решение пробками в Москве.