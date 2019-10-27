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Тренер «Крыльев» назвал победу «Зенита» заслуженной

17:01
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Исполняющий обязанности главного тренера «Крыльев Советов» Войо Чалова после поражения в домашнем матче 14-го тура РПЛ от «Зенита» (0:2) подчеркнул, что питерская команда — одна из лучших в стране. Главный тренер самарцев Миодраг Божович был дисквалифицирован на эту встречу.

— Первый тайм нам нужно забыть сразу, — приводит официальный сайт «Крыльев» слова Чалова. — В перерыве мы говорили о том, что нужно прибавить в движении и агрессии, а также в контроле мяча. Так и получилось. В концовке встречи можно сказать, что «Зенит» выиграл заслуженно. Гости показали, что они настоящие чемпионы и лучшая команда в стране вместе с «Локомотивом».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Крылья Советов — Зенит

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?17670

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