Тренер «Крыльев» назвал победу «Зенита» заслуженной

Исполняющий обязанности главного тренера «Крыльев Советов» Войо Чалова после поражения в домашнем матче 14-го тура РПЛ от «Зенита» (0:2) подчеркнул, что питерская команда — одна из лучших в стране. Главный тренер самарцев Миодраг Божович был дисквалифицирован на эту встречу.

— Первый тайм нам нужно забыть сразу, — приводит официальный сайт «Крыльев» слова Чалова. — В перерыве мы говорили о том, что нужно прибавить в движении и агрессии, а также в контроле мяча. Так и получилось. В концовке встречи можно сказать, что «Зенит» выиграл заслуженно. Гости показали, что они настоящие чемпионы и лучшая команда в стране вместе с «Локомотивом».

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