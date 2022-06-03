Парфенов считает, что Мартинс поможет «Спартаку» в новом сезоне

Бывший футболист «Спартака», тренер Дмитрий Парфенов высказался о подписании полноценного контракта красно-белых с полузащитником Кристофером Мартинсом.

«Время, которое Мартинс провел в «Спартаке», было знакомством с игроком. И учитывая то, что какого-то легионера из Европы в ближайшее время будет приобрести достаточно проблематично, заключение контракта с Кристофером — это хорошая новость. К тому же, он уже адаптировался в команде, а тренерскому штабу во главе с Ваноли хорошо известны его возможности. Думаю, что он поможет «Спартаку» в новом сезоне», — приводит слова Парфенова «РБ Спорт».

Трудовое соглашение с 25-летним полузащитником рассчитано до конца июня 2026 года.

Мартинс был арендован «Спартаком» в феврале 2022 года. За это время он провел 14 матчей, в которых забил гол и отдал 3 результативные передачи.