Жирков: «Ваня Сергеев был с книжкой. Но за сборы не прочитал ни одной страницы»

Тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о самом начитанном футболисте в команде.

— Узнали ли вы, кто самый начитанный футболист «Динамо»?

— Ваня Сергеев был с книжкой. Но за сборы не прочитал ни одной страницы (смеется). А я прочитал пять.

— Страниц?

— Книг. Сейчас читаю «Охоту на зайцев», знаете? Это историческое произведение, как заключенные сбегали из Маутхаузена (концлагеря в Австрии. — Прим. «СЭ»). Потом их местные сдавали.