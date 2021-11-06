Тренер «Динамо»: «Когда играл с черными парнями, называл их так, как они ненавидят. Но по-братски»
Экс-футболист сборной Украины, а сейчас тренер «Динамо» Андрей Воронин в интервью на YouTube-канале «Ответь по-братски» рассказал о своей прическе и об отношениях с темнокожими партнерами по командам.
— Раньше тебя было легко отличить по длинным волосам. Почему в какой-то момент ты решил сменить имидж?
— Когда я начинал карьеру, то был лысым. Потом были длинные, потом короткие, а затем снова длинные. Меняю прическу по настроению. Моей супруге очень нравились длинные волосы, и она долгое время не разрешала их обрезать. Я все-таки дожал ее в конце и обрезал. Очень рад этому. Последнее время я уже с ума сходил. 15 кремов, масок. Все уже дома, а я все стою и сушу их в раздевалке.
— Подкалывали из-за длинных волос?
— Нет. В 80-е с усами все играли. Да и смотря как подкалывать. Меня в «Динамо» могут подкалывать. Однако шутки бывают разные. Можно пошутить по-доброму, а можно оскорбить человека. Когда я играл с черными парнями, то называл их так, как они ненавидят, когда их так называют. При этом все было по-братски, и у нас до сих пор хорошие отношения. А вот если бы их так называли на улице, то они сразу бы полезли драться. Все зависит от того, как ты что-то говоришь.
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