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Сегодня, 10:49

Тренер ЦСКА по физподготовке оценил уровень готовности Медины

Карен Саркисян
Корреспондент

Тренер ЦСКА по физподготовке Райланд Морганс рассказал, как оценивает уровень готовности новичка команды Хесуса Медины.

«Когда в паузу приходит новый футболист, ты сталкиваешься с тем, что в последние три-четыре недели он делал то, что сам считал нужным для поддержания физических кондиций, — приводит слова Морганса пресс-служба ЦСКА. — Совершенно не обязательно это действительно то, что нужно. Именно поэтому в том числе мы раздаем игрокам программы на каникулы, и они обязаны их выполнять. У Хесуса Медины очевидным образом такой программы быть не могло, в этом отношении другие футболисты сейчас немного опережают его. Но я могу сказать, что Хесус находится в неплохой форме. Готов ли Медина играть? Конечно, нет. Он пропустил стартовый отрезок сборов, но мы, как и в остальных случаях, применяем индивидуальный подход и делаем все, чтобы он постепенно нагонял своих партнеров по команде».

С 12 до 24 января ЦСКА проводит первый тренировочный сбор в испанском Кампоаморе. В последний день сборов армейцы сыграют с «Дюделанжем» в рамках товарищеского матча. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени. После игры красно-синим будет предоставлено три выходных.

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Источник: https://telegra.ph/Rajland-Morgans-80-ili-90-procentov-nashih-uprazhnenij--s-myachom-myach-yavlyaetsya-estestvennym-motivatorom-dlya-futbolistov-01-20
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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 13
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Артем Дзюба

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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