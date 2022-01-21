Тренер ЦСКА по физподготовке оценил уровень готовности Медины

Тренер ЦСКА по физподготовке Райланд Морганс рассказал, как оценивает уровень готовности новичка команды Хесуса Медины.

«Когда в паузу приходит новый футболист, ты сталкиваешься с тем, что в последние три-четыре недели он делал то, что сам считал нужным для поддержания физических кондиций, — приводит слова Морганса пресс-служба ЦСКА. — Совершенно не обязательно это действительно то, что нужно. Именно поэтому в том числе мы раздаем игрокам программы на каникулы, и они обязаны их выполнять. У Хесуса Медины очевидным образом такой программы быть не могло, в этом отношении другие футболисты сейчас немного опережают его. Но я могу сказать, что Хесус находится в неплохой форме. Готов ли Медина играть? Конечно, нет. Он пропустил стартовый отрезок сборов, но мы, как и в остальных случаях, применяем индивидуальный подход и делаем все, чтобы он постепенно нагонял своих партнеров по команде».

С 12 до 24 января ЦСКА проводит первый тренировочный сбор в испанском Кампоаморе. В последний день сборов армейцы сыграют с «Дюделанжем» в рамках товарищеского матча. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени. После игры красно-синим будет предоставлено три выходных.

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.