Челестини заявил, что Мусаев получил мышечное повреждение в матче со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о травмах голкипера команды Игоря Акинфеева и нападающего Тамерлана Мусаева, полученных в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).

— Что с Мусаевым и Акинфеевым?

— У Тамерлана мышечное повреждение. Во время спринта он почувствовал укол. Игорь либо подвернул голеностоп, либо колено. Мы пока не знаем характер травмы и насколько она серьезна.

— Что нужно сделать ЦСКА в перерыве на матчи сборных, чтобы остаться на текущем уровне игры?

— Проблема в том, что 13 наших футболистов уедут в свои сборные. У них не будет времени на отдых, в этом сложность для нас. Но мы восстановим наших игроков, у нас будет товарищеская игра.