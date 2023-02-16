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Сегодня, 11:33

Тренер ЦСКА Давидян заявил, что испанский чемпионат подходят под стиль игры Сперцяна

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер ЦСКА Мхитар Давидян рассказал, какой чемпионат подходит полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Какой чемпионат подходит под стиль игры Сперцяна? Испанский чемпионат и топ-клубы ла лиги больше всего подходят. Эдуард очень креативный и умный футболист. Думаю, испанский чемпионат — это то, что ему нужно. Даже если брать Англию, то, по моему мнению, Сперцян не потерялся бы у Гвардиолы в «Манчестер Сити». Потому что Хосеп пропагандирует тот футбол, который близок Эдуарду по стилю его игры и интеллекту. Но в «Манчестер Сити» футбол, грубо говоря, не английский. У Гвардиолы он не потерялся бы, а еще больше раскрыл бы свой потенциал», — приводит слова Давидяна Metaratings.ru.

22-летний Сперцян выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч, забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/blog/mkhitar-davidyan-trener-po-futbolu-intervyu-o-vospitannikah-krasnodara-spercyane-ignateve-utkine/
Хосеп Гвардиола
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