Тренер-аналитик "Оренбурга" удивлен поздним началом матча с "Сочи". Его команду ждет домашняя игра в 22.00

Тренер-аналитик "Оренбурга" Евгений Шевелев в своем Instagram выразил удивление поздним началом ряда матчей на старте сезона. В субботу его команда играла с "Ростовом" на его поле (1:2), встреча стартовала в 21.30 по Москве. В 6-м туре чемпионата России "Оренбург" примет "Сочи". Игра 16 августа должна начаться в 20.00 по московскому времени, а по местному – в 22.00.
"Время начала матчей в РПЛ не поддается никакому логическому объяснению. В следующий раз готов дать несколько платных курсов специалистам из ВШЭ, которые принимали участие в составлении календаря на тему "часовые пояса и что это значит", а также сотрудникам РПЛ на тему "почему семьи с детьми никогда не пойдут на футбол в 21.30 и 22.00". Про то, каково спортсмену начинать второй тайм матча в 00.30 по времени своего часового пояса объяснить будет сложнее. Но вы обращайтесь. А то у нас впереди домашний матч в 22.00. Даже не знаю, что тут сказать", – написал Шевелев.
Хочу принести извинения всем адептам xG, вы были безумно правы, это великий показатель, предлагаю по нему и оценивать результат матча. Ведь по xG мы победили! 😀😀😀🤦♂️🤦♂️🤦♂️🔝🔝🔝 . Ну а если серьёзно, то обидное поражение, но все еще впереди. Ростовчан с заслуженной победой, а мы сделаем выводы, дождемся усиления и, как говорил классик современности Иван Ургант "работаем!". Ps время начала матчей в #РПЛ не поддаётся никакому логическому объяснению. В следующий раз готов дать несколько платных курсов специалистам из ВШЭ, которые принимали участие в составлении календаря на тему "ЧАСОВЫЕ ПОЯСА И ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ", а также сотрудникам РПЛ на тему "ПОЧЕМУ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ НИКОГДА НЕ ПОЙДУТ НА ФУТБОЛ В 21.30 И 22.00". Про то, каково спортсмену начинать второй тайм матча в 00.30 по времени своего часового пояса объяснить будет сложнее. Но вы обращайтесь. А то у нас впереди домашний матч в 22.00. Даже не знаю что тут сказать.