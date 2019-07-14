Тренер-аналитик "Оренбурга" удивлен поздним началом матча с "Сочи". Его команду ждет домашняя игра в 22.00

Тренер-аналитик "Оренбурга" Евгений Шевелев в своем Instagram выразил удивление поздним началом ряда матчей на старте сезона. В субботу его команда играла с "Ростовом" на его поле (1:2), встреча стартовала в 21.30 по Москве. В 6-м туре чемпионата России "Оренбург" примет "Сочи". Игра 16 августа должна начаться в 20.00 по московскому времени, а по местному – в 22.00.

"Время начала матчей в РПЛ не поддается никакому логическому объяснению. В следующий раз готов дать несколько платных курсов специалистам из ВШЭ, которые принимали участие в составлении календаря на тему "часовые пояса и что это значит", а также сотрудникам РПЛ на тему "почему семьи с детьми никогда не пойдут на футбол в 21.30 и 22.00". Про то, каково спортсмену начинать второй тайм матча в 00.30 по времени своего часового пояса объяснить будет сложнее. Но вы обращайтесь. А то у нас впереди домашний матч в 22.00. Даже не знаю, что тут сказать", – написал Шевелев.