Григорян: «Семак — это Иисус Христос российского футбола»

Российский тренер Александр Григорян назвал возглавляющего «Зенит» Сергея Семака Иисусом Христом российского футбола.

«Я неоднократно говорил, Семак — это Иисус Христос российского футбола. У него полностью отсутствует чувство важности, которое присутствует у всех тренеров и футболистов. И он, как Иисус Христос, простил и понес наказание за Глушенкова. Для него не проблема с этой темы съехать так», — цитирует Григоряна matchtv.ru.

26 марта появилась информация, что нападающий «Зенита» Максим Глушенков проявляет халатность на тренировках. Сообщается, что он покинул одну из тренировок клуба из-за того, что ему было холодно. 28 марта Семак заявил, что у него не было проблем с Глушенковым.

Сине-бело-голубые в этом сезоне РПЛ набрали 43 очка после 21 матча и занимают третье место в таблице. Выше идут «Спартак» (43) и «Краснодар» (46).