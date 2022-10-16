Травмированный полузащитник «Спартака» Умяров рассказал о своем состоянии

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о своем состоянии.

22-летний россиянин пропустит матч 13-го тура РПЛ против ЦСКА из-за повреждения плюсневой кости, которое он получил в игре прошлого тура с «Крыльями Советов» (5:2).

«Как самочувствие? Все супер!» — сказал Умяров.

В сезоне-2022/23 Умяров принял участие в 15 матчах «Спартака» и не отличился результативными действиями.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 16 октября и начнется в 20.00 по московскому времени.