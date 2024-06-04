Transfermarkt назвал самых дорогих игроков РПЛ

Портал Transfermarkt, специализирующийся на трансферах и оценке стоимости игроков, представил рейтинг самых дорогих футболистов РПЛ.

По оценке ресурса, самым дорогостоящим игроком чемпионата России является голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, который в скором времени может перейти в «ПСЖ».

Топ-5 самых дорогих футболистов РПЛ:

1. Матвей Сафонов («Краснодар»), 20 миллионов евро.

2. Вендел («Зенит»), 20 млн.

3. Эдуард Сперцян («Краснодар»), 20 млн.

4. Клаудиньо («Зенит»), 18 млн.

5. Константин Тюкавин («Динамо»), 16 млн.

По итогам сезона-2023/24 чемпионом России в шестой раз кряду стал «Зенит», опередивший «Динамо» и «Краснодар» на одно очко в таблице.