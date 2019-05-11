Трабукки рассказал, что отправлял сообщение Федуну по поводу возвращения Карреры. Но ответа не получил

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, что отправил сообщение президенту клуба Леониду Федуну после матча 25-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Спартак" (3:0) по поводу возвращения Массимо Карреры. Он добавил, что не получил ответа на свой вопрос.

– После последних результатов, когда "Спартак" проиграл в Туле, я читал новости из России, находясь в США, и на всякий случай отправил сообщение Федуну, – сказал Трабукки в эфире телеканала "Матч Премьер". – Не захочет ли он вдруг Карреру обратно. Но похоже, что нет. Он мне не ответил.

Думаю, непросто работать в "Спартаке" – и для Кононова, и для любого другому российского тренера. Мне казалось, возвращение Карреры освободит клуб от этого давления, негатива, который сейчас можно прямо чувствовать вокруг команды. Каррера умеет взять на себя весь удар – от прессы и болельщиков. Команда и руководство могли бы работать спокойнее с таким тренером, как Каррера.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России, а также выигрывали Суперкубок страны.

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