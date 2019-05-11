Трабукки - о Еременко: "За время в "Спартаке" он играл под тремя тренерами, которые использовали его по-разному. Ему было тяжело что-то доказать"

Футбольный агент Марко Трабукки высказался по поводу игрока "Ростова"​ Романа Еременко​, который выступал за "Спартак" с августа 2018-го по январь 2019 года.

– Надо признать, что все прошло не так наверное с первого дня, – сказал Трабукки в эфире телеканала "Матч Премьер". – И в этом наверное есть моя вина. Еременко не прошел медосмотр у врача "Спартака". Хорошо, что у меня есть возможность обратиться напрямую к владельцу клуба и ее слушать этот бред. Еременко организовали медосмотр в Риме. Посмеялись над этим решением. У него фантастические показатели. Естественно он может спокойно играть. Врач не может быть за или против, но сначала врач дал не дал ему добро. Господин Федун сказал, что давайте проверим его как всех в Риме.



– Его так хотели летом и так легко расстались с ним зимой.



– Ну а что делать, если силы в окружении говорят, он не нужен, лучше сделать ставку на Гулиева. Что владелец, он не может вмешаться. Роман приехал, застал две недели с Каррерой, потом несколько недель с Рианчо. За два месяца в "Спартаке" он играл под тремя тренерами, которые использовали его по-разноиу. Ему, конечно, было тяжело, чтоб что-то прийти и доказать.



Думаю, что Кононов не мазохист. Он хороший и послушный на рабочем месте. Его руководитель сказал: "Нам надо от Еременко избавиться. Бери это на себя". Он это сделал. Он мог этого не делать, но он это сделал. Кононов обещал ему, что хочет оставить в команде, но этого не сделал. Поэтому для нас с Романом не было никаких сомнений. Ему звонят их клуба, вот сейчас сборы в Катаре, ты летишь с российским паспортом или с финским? Прилетаем. И вдруг сообщили, что решили не оставлять. Это их право. Факты доказали что это было очень глупое решение.

Роман Еременко, выступая за ЦСКА, в ноябре 2016 года был отстранен на два года из-за положительной пробы на кокаин. Прошлым летом он подписал контракт со "Спартаком" и провел в его составе 7 матчей во всех турнирах. Зимой красно-белые расторгли с ним контракт, после чего он подписал контракт с "Ростовом".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр