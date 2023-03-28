«Торпедо» запретило Талалаеву давать комментарии СМИ на тему работы в клубе

При разрыве контракта с «Торпедо» тренер Андрей Талалаев подписал соглашение о неразглашении в СМИ информации о работе в московском клубе. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, за счет этого пункта специалисту была обещана компенсация при расторжении договора.

Талалаев покинул пост главного тренера «Торпедо» 22 марта. Отмечается, одной из причин стал тот факт, что клуб отказал специалисту в организации сборов в Краснодаре во время паузы на матчи сборных.

50-летний тренер возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством московская команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.

На данный момент «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионате России, набрав 8 очков за 20 туров.