«Торпедо» разместило релиз РФС о решении КДК по исключению клуба из РПЛ

«Торпедо» отреагировало на решение КДК РФС об исключении клуба из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26.

Пресс-служба автозаводцев на официальном сайте разместила релиз РФС, в котором говорится о решении об исключении команды, а также об отстранении от футбольной деятельности совладельца «Торпедо» Леонида Соболева (на 5 лет) и бывшего генерального директора клуба Валерия Скородумова (на 10 лет).

Клуб обвинили в попытке организации договорных матчей в прошедшем сезоне Мелбет-Первой лиги. Сообщается, что руководство «Торпедо» пыталось повлиять на игры с «Родиной» (25-й тур), «Уралом» (29-й тур) и «Шинником» (32-й тур).

Решение о возможной замене «Торпедо» в РПЛ примет бюро исполкома РФС. 9 июля «СЭ» сообщал, что место московского клуба в высшем дивизионе займет «Оренбург», который вылетел из РПЛ по итогам сезона-2024/25.