«Торпедо» опубликовало заявление гендиректора Синяева после решения КДК об исключении клуба из РПЛ

Генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев сделал заявление после решения КДК об исключении клуба из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26.

«В первую очередь хочу выразить благодарность нашим болельщикам и всем неравнодушным, кто поддерживает нас в этой непростой ситуации. Мы это ценим и слышим голос каждого. Оценку принятому КДК решению дадут наши юристы. Ну и в ближайшее время планируем выступить с более обширным комментарием по сегодняшнему решению КДК РФС и дальнейшим действиям футбольного клуба», — говорится в сообщении.

Клуб обвинили в попытке организации договорных матчей в прошедшем сезоне Мелбет-Первой лиги. Сообщается, что руководство «Торпедо» пыталось повлиять на игры с «Родиной» (25-й тур), «Уралом» (29-й тур) и «Шинником» (32-й тур).

Совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и бывшего генерального директора Валерия Скородумова отстранили от футбольной деятельности на 5 и 10 лет соответственно.

Решение о возможной замене «Торпедо» в РПЛ примет бюро исполкома РФС. 9 июля «СЭ» сообщал, что место московского клуба в высшем дивизионе займет «Оренбург», который вылетел из РПЛ по итогам сезона-2024/25.