«Торпедо» объявило об уходе нападающего Караева
Нападающий «Торпедо» Давид Караев покинул команду, сообщает пресс-служба клуба. Стороны приняли решение о расторжении действующего контракта по обоюдному согласию.
28-летний Караев выступал за «Торпедо» с июня 2022 года. За это время он провел 29 матчей в РПЛ и шесть игр в Кубке России, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
В сезоне-2022/23 «Торпедо» проведет в Первой лиге.
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15
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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