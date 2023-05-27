«Торпедо» объявило о продлении контракта с 40-летим Лебеденко в день рождения форварда

«Торпедо» объявило о продлении контракта с нападающим Игорем Лебеденко до 2024 года. Клуб сделал это в день рождение игрока. Сегодня, 27 мая, футболисту исполнилось 40 лет.

В этом сезоне Лебеденко провел 27 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. На счету 36-летнего Рязанцева 1 гол и 1 результативная передача в 17 играх.

«Торпедо» в 27 турах набрало 13 очков и потеряло шансы на сохранение прописки в РПЛ.