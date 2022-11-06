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Сегодня, 19:57

«Торпедо» — «Крылья Советов»: видеообзор матча 16-го тура РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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«Крылья Советов» одержали победу над «Торпедо» в матче 16-го тура чемпионата России — 2:0.

Мячи забили Фернандо Костанца и второй раз подряд признанный лучшим игроком матча Сергей Пиняев, который также сделал голевую передачу.

«Крылья Советов», набравшие 20 очков, занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с 6 баллами располагается на последней, 16-й строчке.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 1
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Торпедо (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 0 : 2
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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И К Ж
Дмитрий Баринов

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Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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