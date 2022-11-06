«Торпедо» — «Крылья Советов»: видеообзор матча 16-го тура РПЛ
«Крылья Советов» одержали победу над «Торпедо» в матче 16-го тура чемпионата России — 2:0.
Мячи забили Фернандо Костанца и второй раз подряд признанный лучшим игроком матча Сергей Пиняев, который также сделал голевую передачу.
«Крылья Советов», набравшие 20 очков, занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с 6 баллами располагается на последней, 16-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
Результаты / календарь
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30 тур
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|0 : 1
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|0 : 2
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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