Томас Цорн: "Спартак" - всемирно известный бренд. Нужно соответствовать ему с точки зрения результата"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн в интервью "СЭ" рассказал о стратегии развития клуба.

–"Спартак" – большой бренд, всемирно известный. И нужно соответствовать ему с точки зрения результата. Это моя цель. У нас сильная академия, воспитаем сильных футболистов, - сказал Цорн. - Но нужно активировать сквозной скаутинг от академии через дубль и "Спартак-2" в основу. Так что станем вносить изменения. Все эти команды должны кормить основу, будем омолаживать "двойку", заставлять, как в Европе, талантливых футболистов играть на возраст старше. Философия тут такова: необходимо поставить себе возрастной грейд – людей старше 25-26 лет не покупаем. Брать молодых, перспективных и миксовать их со своими воспитанниками. Думаю, бизнес-модель будет такой. (Сергей Егоров).

Полностью интервью Томаса Цорна - здесь.