Томас Цорн: «Спартак» хочет, чтобы работа судей была прозрачной и равной по отношению ко всем клубам»

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн прокомменитровал итоги общего собрания клубов премьер-лиги. В частности, он подчеркнул, что красно-белые настаивают на равном отношении судей ко всем клубам РПЛ.

— Сегодня состоялось общее собрание клубов РПЛ, — сказал Цорн. — На повестке было несколько важных вопросов, включая формат проведения Кубка России, а также работу «Матч ТВ» как основного вещателя и технического подрядчика системы видеоассистента рефери.

Ключевым на повестке стал вопрос судейства, обсуждение которого не оставило равнодушным никого из участников заседания.

Обсуждались двойные стандарты при трактовке судьями идентичных эпизодов в разных матчах. То же касается подхода судейского корпуса к оценке работы судей. Одних за ошибки бессрочно отстраняют, другим же дают работать практически сразу, через тур.

Позиция «Спартака» по обоим вопросам схожа — мы хотим, чтобы подход и работа судейского корпуса были прозрачными и равными по отношению ко всем 16 клубам РПЛ.

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