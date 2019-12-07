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Томас Цорн: «Переговоров о продлении контракта с Мельгарехо пока не ведем»

14:22
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн на пресс-конференции перед матчем с «Ростовом» в 19-м туре РПЛ прояснил ситуацию с контрактом Лоренсо Мельгарехо, который истекает будущим летом.

— Когда Тедеско возглавил команду, мы решили дать ему посмотреть на всех игроков, в том числе Лоренсо, — сказал Цорн. — Посмотрим, как пройдут зимние сборы, как игрок там себя проявит. Переговоров с Мельгарехо о продлении пока не ведутся.

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