Томас Цорн: "На данный момент предложение "Порту" за Зе Луиша не соответствует его стоимости"

Новый гендиректор "Спартака" Томас Цорн дал понять, что клуб не согласен с предложением "Порту" по нападающему Зе Луишу. По его словам, португальцы готовы заплатить за него сумму, не соответствующую его рыночной цене.

- На сегодня у "Спартака" есть вариант из "Порту", но он совсем нам не подходит, - сказал Цорн. - Посмотрим, как пойдет в дальнейшем. У нас нет цели продать Зе Луиша любой ценой. Сделаем это, только если получим деньги, которые нас устроят.

– "Порту" готов отдать за Зе 7 миллионов евро?

– Трудно сказать, какую сумму в действительности способен заплатить португальский клуб. Но на данный момент предложение "Порту", на наш взгляд, не соответствует рыночной стоимости футболиста. (Сергей Егоров)

Интервью Цорна