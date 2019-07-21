Точилин отметил, что игроки "Сочи" допустили детские ошибки в матче с "Зенитом"

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал поражение в матче второго тура чемпионата России от "Зенита".

– Чего не хватило для положительного результата?

– Ну, в первую очередь, хватило детских ошибок, которых мы совершили, после чего дали "Зениту" преимущество в виде пенальти, забитого мяча, – сказал Точилин в эфире канала "Матч премьер". – С таким соперником ни в коем случае нельзя пропускать. Второе: те немногочисленные моменты, которые были, не реализовали.

– В первом тайме было видно, что после 15 активных минут "Зенит" забрал себе мяч. Почему не получилось продолжать в том же духе дольше?

– Мы в первую очередь еще физически не готовы. Сегодня, мы говорили, что были готовы чуть лучше физически (чем к матчу со "Спартаком"). Хватило на 70 минут. В таком режиме было достаточно тяжело все время прессинговать "Зенит". "Зенит" – умелая команда, которая умело выходила из под этого прессинга. Поэтому не получилась игра.

– Замена Миладиновича связана с его ошибкой, которую он допустил?

​– Нет, в первую очередь с желтой карточкой. Когда центральный защитник висит на карточке, а еще играть 45 минут – это большой риск.

​Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр