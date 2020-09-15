TNT Sports: «Ривер Плейт» ждет нового предложения от ЦСКА по Карраскалю

ЦСКА вернулся к кандидатуре полузащитника «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля. Аргентинский клуб будет ждать до конца недели нового предложения по 22-летнему игроку, сообщает TNT Sports.

По информации южноамериканских СМИ, в последний раз московский клуб предлагал за хавбека 8 миллионов евро.

Карраскаль выступает за «Ривер Плейт» с сезона-2018/2019. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Несмотря на слухи о будущем колумбийца, «Ривер Плейт» включил его в заявку на осеннюю часть возобновляющегося Кубка Либертадорес.