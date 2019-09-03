Ткачук через CAS отсудил у «Рубина» премиальные за сезон-2016/17

Полузащитник «Ротора» Денис Ткачук выиграл у казанского «Рубина» дело в Спортивном арбитражном суде в Лозанны (CAS), касающегося премиальных выплат за сезон-2016/17, сообщил «СЭ» спортивный юрист Евгений Кречетов. Таким образом, CAS оставил в силе решение Палаты по разрешению споров РФС, принятое в июле 2018 года. Речь идет о сумме порядка 40 тысяч долларов.

В сезоне-2016/17 Ткачук провел 22 матча в премьер-лиге, забив 2 гола, а еще две игры — в Кубке России. В течение первой половины сезона клуб выплачивал премиальные в соответствии с документами, хоть и делал это с задержками. После смены руководства выплаты прекратились: клуб воспользовался «уловкой» в положении, где указано, что конкретная сумма бонусов за каждый матч устанавливается решением генерального директора.

— Клуб продолжал обещать игрокам команды, что бонусы будут выплачены, но позже, — рассказал Кречетов. — В результате, сезон закончился, а платить клуб передумал. Ткачук оказался единственным, кто решил отстаивать свои права. В июле 2018 года Палата по разрешению споров РФС обязала ФК «Рубин» выплатить футболисту бонусы за вторую половину сезона-16/17, но «Рубин» обжаловал решение в CAS.

Спортивный арбитражный суд занял сторону футболиста. По мнению арбитров CAS, если в Положении о премировании были указаны суммы премий в максимальном размере, это не означало, что клуб был вправе без какого-либо обоснования решать, сколько платить и платить ли вообще. На основании этого CAS оставил в силе решение. «Рубин» должен выплатить футболисту причитающиеся бонусы, заплатить проценты за просрочку их выплаты, оплатить расходы на судебный процесс, а также выплатить футболисту компенсацию издержек, понесенных им в связи с процессом.

— Указанное дело интересно не столько с позиции отдельного игрока, сколько с позиции общего подхода к сложившейся практике премирования, — пояснил Кречетов. — Использование в Положениях о премировании хитрых формулировок, предполагающих одностороннее право клубов решать, хотят они заплатить премию, или нет, получило крайне широкое распространение в российском футболе. Не брезгуют этим даже некоторые гранды — во многом похожий спор между «Локомотивом» и Мануэлом Фернандешем ожидает решения CAS. Прецедент, созданный Денисом Ткачуком, демонстрирует, что у футболистов всегда есть возможность отстаивать свои права. (Александр Рогулев)