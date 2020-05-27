Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки поздравила «Зенит» с 95-летием. Клуб из Санкт-Петербурга отпраздновал юбилей 25 мая.

— Дорогой «Зенит», вот уже 12 лет я рядом с этим мужчиной (мужем, Василием Бровко, болельщиком «Зенита» — прим. «СЭ») — приводит официальный сайт «Зенита» слова Канделаки. — Но речь не о нас, а о том, что вот уже 12 лет у меня нет никакого выбора болеть за другую команду. Поэтому 12 лет я рядом с вами всем своим сердцем — благодаря вот этому человеку. Выигрывайте как можно чаще, потому что — поверьте нам, женщинам, — спокойствие во многих семьях зависит от ваших побед, дорогой мой «Зенит»!