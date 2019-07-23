Тимур Аюпов: "Обидно, что не удалось забить ЦСКА в самой концовке

Форвард "Оренбурга" Тимур Аюпов - о матче с ЦСКА (1:2) во втором туре чемпионата России.

— Конечно, обидно, что не удалось забить в самой концовке, — цитируют Аюпова "Известия". — В том эпизоде свою роль сыграло индивидуальное мастерство Акинфеева. В принципе мы выполняли план, который нам дал тренер. Нас просили сыграть построже в обороне, искать свое счастье в быстрых атаках и при стандартах. Думаю, в нашей игре есть доля оптимизма и очки совсем скоро пополнят нашу копилку.

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