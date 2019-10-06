Тил и Понсе не вышли в стартовом составе на игру с «Краснодаром» по рекомендации медицинского штаба
«Спартак» на своем официальном сайте объяснил выбор тренерским штабом стартового состава на матч 12-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:2). Красно-белые проиграли пятый матч подряд в премьер-лиге.
— В Краснодаре «Спартак» предстал в необычном стартовом составе. К сожалению, рассчитывать на всех сильнейших футболистов наш тренерский штаб в этот вечер по различным причинам не мог, — говорится в сообщении красно-белых на официальном сайте. — Из-за травм матч с южанами вынуждены были пропустить Зобнин, Жиго и Айртон, из-за болезни не вышел на поле Шюррле. По рекомендациям медицинского штаба остались вне стартового состава Тил, Понсе и Зелимхан Бакаев.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-10-06-porazheniye_v_krasnodare/