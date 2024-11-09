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Тикнизяна радует игра Артема Дзюбы за «Акрон»

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Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян оценил выступления экс-нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы за «Акрон».

«Не сказал бы, что как-то особенно жду матч против «Акрона» из-за того, что туда перешел Дзюба. Но я очень рад за него. Не скажу, что мы с Артемом друзья, но у нас хорошие партнерские отношения. Я вижу, как он играет в «Акроне». И для своего игрового времени он уже сделал достаточно голевых действий», — цитирует Тикнизяна Legalbet.

36-летний форвард присоединился к тольяттинской команде 12 сентября, подписав контракт до лета 2025 года. В текущем сезоне Дзюба отметился двумя голами и тремя результативными передачами в семи встречах за «Акрон» во всех турнирах.

Источник: Legalbet
Артем Дзюба
Наир Тикнизян
РПЛ
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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