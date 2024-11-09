Тикнизяна радует игра Артема Дзюбы за «Акрон»

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян оценил выступления экс-нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы за «Акрон».

«Не сказал бы, что как-то особенно жду матч против «Акрона» из-за того, что туда перешел Дзюба. Но я очень рад за него. Не скажу, что мы с Артемом друзья, но у нас хорошие партнерские отношения. Я вижу, как он играет в «Акроне». И для своего игрового времени он уже сделал достаточно голевых действий», — цитирует Тикнизяна Legalbet.

36-летний форвард присоединился к тольяттинской команде 12 сентября, подписав контракт до лета 2025 года. В текущем сезоне Дзюба отметился двумя голами и тремя результативными передачами в семи встречах за «Акрон» во всех турнирах.