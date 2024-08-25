Тикнизян — о голе на первых секундах второго тайма в матче с «Ростовом»: «Был в шоке, что так быстро забили»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал свой гол в ворота «Ростова» на первых секундах второго тайма матча 6-го тура РПЛ (3:2).

— Как прокомментируете быстрый третий гол?

— Это то, что наигрываем, был в шоке, что так быстро забили. Я очень благодарен Диме Воробьеву за этот гол.

— В вашем праздновании гола была ли отсылка на Кантона?

— Нет, когда отмечаю, не отдаю отчет своим действиям. На Кантона отсылку не делал.

— На связи ли вы с Глушенковым?

— Сразу позвонили с Пиняевым по видеосвязи, пожелали здоровья.

— Даешь ли ему советы?

— Какие ему советы, это у него надо спрашивать их.

— Что думаешь о его видео с клоунами?

— В этом весь Макс, это делает его сильным.

После победы над ростовчанами «Локомотив» с 15 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре железнодорожники 1 сентября сыграют против «Краснодара».

(Александр Абустин)