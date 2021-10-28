Тихонов жёстко разнёс Губерниква за оскорбления Павлюченко: «Он дождется когда-нибудь»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» слова Романа Павлюченко, заявившего, что не подаст комментатору Губерниеву руку.

Позже тележурналист в интервью «СЭ» заявил, что в студии с ним и Андреем Аршавиным Павлюченко мыл бы полы.

«Он идиот законченный. Вы можете себе представить слова в прямом эфире о том, что все прошлые чемпионы мира, Олимпийских игр и Европы — это фуфло? Веденин ушел из жизни — герой Саппоро! Человечище! Пример для подрастающего поколения. И такое сказать? Губерниев уже и тренеров учит... А сам говорит, что не пошел на тренировку, потому что дождь и холодно. Мы же с Ведениным пахали под дождем! Пахали на обыкновенной дороге! И сколько в его адрес еще было мата за все его высказывания? Миллионы. Поэтому Павлюченко прав абсолютно.

Ответ Губерниева, что он позовет его в студию только мыть полы? Ну, болван! Я не знаю ни одного человека, который бы сказал в его адрес хорошее слово. В футболе разбирается, в биатлоне лучше Тихонова... Он дождется, и лоб кто-нибудь ему, дураку, прихватит. Это же лицо телеканала! Все комментаторы прошлого просто перевернулись: Озеров, Сурков и все подряд. Полы за нас вымоют, а язык надо прикусить", — сказал Тихонов «СЭ».