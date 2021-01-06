Тетрашвили о травле в интернете: «Только кто-то ошибется, и они, как гиены, как животные, сразу набрасываются»

Полузащитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили в разговоре с «СЭ» о том, как в социальных сетях отреагировали на его удаление в матче с «Динамо». В матче 13 тура РПЛ Тетрашвили подошел к лежавшему на Себастьяну Шиманьски и умышленно наступил ему на правую ногу.

— Мне много нехороших вещей писали в Instagram, — сказал «СЭ» Тетрашвили. — Даже супруге писали. Наверное, у таких людей свои проблемы в жизни, и они ищут любой повод, чтобы отвлечься. Только кто-то ошибется, и они, как гиены, как животные, сразу набрасываются. Не ответил ни одному человеку. Каждый может высказывать свое мнение, но кто ты такой, чтобы говорить какие-то неприятные вещи моей супруге о моих детях, о моей семье?

Была какая-то запланированная акция болельщиков «Динамо». Сначала написал один парень: «Ну, все, сейчас тебе ***». И понеслось: крыса, не крыса.

Знаю себя, меня знают мои близкие, я никогда ничего не делал, чтобы так называли.

Все меня знают в команде. Гурам на поле и Гурам в жизни — это два разных человека. Наверное, мне вне футбола не нужны эти эмоции, я их оставляю на поле. А в жизни считаю себя добрым человеком для своей семьи, близких и друзей. Понятно, что для всех хорошим быть невозможно. Но агрессором меня никто не называл.

(Севастиан Терлецкий)