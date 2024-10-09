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9 октября, 05:58

Тетрадзе рассказал, чего не хватает Личке для создания команды чемпионского уровня в «Динамо»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник «Динамо» Омари Тетрадзе объяснил, чего не хватает главному тренеру бело-голубых Марцелу Личке для создания команды чемпионского уровня.

«Личка — классный тренер. Он чуть больше года работает в «Динамо». Ему нужно еще немного времени, чтобы создать отличную команду. Но он уже добился неплохого результата с этим коллективом. После зимней паузы уже будет виден четкий почерк его тренерской деятельности.
Чтобы создать чемпионскую команду, нужно два сезона. Мне нравится, что в «Динамо» много молодых российских ребят играет. Но свежая кровь в лице легионеров тоже нужна. Но должны приехать такие футболисты, которые в два-три раза лучше этих ребят. Будет здоровая конкуренция, и молодежь, глядя на таких сильных игроков, будет прогрессировать и стремиться к их уровню», — приводит Legalbet слова Тетрадзе.

Личка возглавляет «Динамо» с июня 2023 года. В сезоне-2023/24 команда под руководством чеха стала бронзовым призером РПЛ.

После 11 туров чемпионата России-2024/25 бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице с 20 очками.

Источник: Legalbet
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