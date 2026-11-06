Тесленко: «При Артиге в «Рубине» не хватало дисциплины, при Кузьмине такого нет»

Защитник «Рубина» Егор Тесленко оценил игру команды при Франке Артиге и Олеге Кузьмине, который сменил испанца и стал исполняющим обязанности главного тренера.

Артига был отправлен в отставку 24 октября.

«При Артиге нам не хватало дисциплины. Сейчас у нас такого нет. Я бы хотел, чтобы Кузьмин у нас остался. Состояние «Локомотива»? Удивляет, что они в зоне вылета. Считаю, что это топовый клуб, но в РПЛ любой может обыграть любого», — сказал Тесленко.

«Рубин» набрал 18 очков и поднялся на седьмую строчку. Команда из Казани одержала вторую победу подряд.