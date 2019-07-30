Терентьев рассказал о суперголе Бердыева, который "взорвал бы Instagram"

Защитник "Зенита" Денис Терентьев рассказал о совсместной работе с Курбаном Бердыевым в период выступлений за "Ростов".

- В Испании был товарищеский матч: тренеры против администраторов. Бердыев повозил четверых, отдал передачу, открылся и в подкате забил гол, - цитирует Терентьева "Фонтанка". - Все в изумлении, за голову схватились. Это сняли на видео. Сейчас покажи — разорвало бы Instagram. Но насколько я знаю, Бекиич не разрешил выкладывать это в Сеть. Я очень уважаю его, уникальный тренер. Поэтому решил таким маленьким секретом поделиться, надеюсь, ничего страшного. Кстати, после чемпионства он мне позвонил. Я сыграл один матч же, в первом круге против "Ростова".

26-летний Денис Терентьев в текущем сезоне провел два матча за "Зенит".