Терехов не понял, за что был назначен пенальти в ворота «Сочи» в матче с «Уфой»
Защитник «Сочи» Сергей Терехов остался недоволен исходом матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы» (1:1).
«Не удалось победить. Непонятно, что за пенальти? Так и не понял, почему его поставили? — сказал Терехов в эфире «Матч Премьер». — Низкая реализация, раз не забиваем. Будем работать над этим компонентом. Надо было брать три очка и продолжать бороться за четверку, за высокие места».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.