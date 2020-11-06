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Терехов не понял, за что был назначен пенальти в ворота «Сочи» в матче с «Уфой»

21:04
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Защитник «Сочи» Сергей Терехов остался недоволен исходом матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы» (1:1).

«Не удалось победить. Непонятно, что за пенальти? Так и не понял, почему его поставили? — сказал Терехов в эфире «Матч Премьер». — Низкая реализация, раз не забиваем. Будем работать над этим компонентом. Надо было брать три очка и продолжать бороться за четверку, за высокие места».

Сочи — Уфа

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