Экс-тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов отреагировал на решение CAS отклонить апелляции российских футбольных клубов на отстранение от еврокубков.

«Футбол самый почитаемый вид спорта, как ни крути. От решения CAS все потеряют: и европейский футбол, и российский, и мировой. Это решение — дурость и тупость.

Извините, что вернусь в детство, но это не по-пацански. У пацанов такого не было. Если ты где-то напортачил, ты становишься изгоем и прокаженным, но в чем футболисты-то напортачили? Надо быть честным до конца, а этого нет», — цитирует Трефилова Metaratings.ru.

Ранее CAS отклонил апелляции РФС на решение ФИФА и УЕФА об отстранении сборных от международных соревнований.

Также CAS отклонил апелляции «Зенита», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА на решение УЕФА об отстранении российских команд от еврокубков.