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Трефилов: «Решение CAS — дурость и тупость, от этого все потеряют — и российский футбол, и мировой»

Тефилов прокомментировал решение CAS отклонить апелляции российских клубов
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Экс-тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов отреагировал на решение CAS отклонить апелляции российских футбольных клубов на отстранение от еврокубков.

«Футбол самый почитаемый вид спорта, как ни крути. От решения CAS все потеряют: и европейский футбол, и российский, и мировой. Это решение — дурость и тупость.

Извините, что вернусь в детство, но это не по-пацански. У пацанов такого не было. Если ты где-то напортачил, ты становишься изгоем и прокаженным, но в чем футболисты-то напортачили? Надо быть честным до конца, а этого нет», — цитирует Трефилова Metaratings.ru.

Ранее CAS отклонил апелляции РФС на решение ФИФА и УЕФА об отстранении сборных от международных соревнований.

Также CAS отклонил апелляции «Зенита», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА на решение УЕФА об отстранении российских команд от еврокубков.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/trefilov-reshenie-cas-durost-i-tupost-ot-etogo-vse-poteryayut-i-rossiyskiy-futbol-i-mirovoy-1313202/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Спартак

Х2

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1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
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4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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